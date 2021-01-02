https://news.day.az/society/1303492.html Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане
Сегодня в 05:05 по местному времени на территории Республики Дагестан (РФ) произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, землетрясение магнитудой 4.7 произошло на глубине 10 км, в приграничных районах Азербайджана ощущалось до 4-3 баллов.
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