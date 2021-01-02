Опасный штамм коронавируса может добраться до Азербайджана

Опасный штамм коронавируса под названием "британский штамм" был обнаружен вчера у 15 человек в Турции, передает Day.Az.



Министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа сказал, что инфицированные вирусом недавно прибыли в Турцию из Великобритании. В настоящее время их состояние находится под контролем.



Ряд стран, в том числе Турция, отменили поездки в Соединенное Королевство.



Хотя в настоящее время прямых рейсов между Азербайджаном и Великобританией нет, есть регулярные рейсы между братской Турцией и нашей страной, где была обнаружена новая мутация коронавируса.



С этой точки зрения не исключено, что "британский штамм" дойдет до Азербайджана через Турцию.



Заместитель председателя Общественного союза врачей Азербайджана, радиолог Айдын Алиев сказал Modern.az, что все люди, прибывающие в нашу страну из Турции, должны находиться под строгим контролем:



"Уже подтверждено, что, хотя этот штамм более заразный, чем предыдущий, но не такой смертельный. Однако целесообразнее строго контролировать въезд всех людей, которые прибывают в нашу страну воздушным путем".



Айдын Алиев также отметил, что, хотя "британский штамм" считается опасным, одна из применяемых в настоящее время вакцин может создать иммунитет против этого штамма.



"Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину Pfizer, а несколько дней назад было объявлено, что вакцина также обеспечивает иммунитет против нового штамма", - сказал радиолог.