Азербайджанка удостоена почетной награды Дональда Трампа

Наша 14-летняя соотечественница Хадиджа Ибрагимова, которая училась в школе Crofton School в Мэриленде, США, была удостоена премии президента США Дональда Трампа за особые достижения в образовании, передает Day.Az со ссылкой на tezadlar.az.

Отец Хадиджи рассказал, что его дочь отличалась от сверстников особым талантом в раннем возрасте и получила более 40 наград за достижения в различных предметах в школе, где она училась:

"Мы с женой окончили факультет востоковедения Бакинского государственного университета. Мы живем в США с 2005 года. У меня двое детей - Хадиджа и Дениз. Хадиджа родилась в 2006 году в Вирджинии. Сейчас она девятиклассница. Дениз ходит в первый класс.

Хадиджа пошла в школу в пять лет. В настоящее время она изучает математику и английский язык по программе для одаренных детей.

Он отметил, что в Соединенных Штатах награда для учащихся, отличившихся в начальной, средней и старшей школе, основана на критериях, установленных Национальной ассоциацией директоров старших классов.

"Я рад, что моя дочь получила награду президента США, которой удостоилось ограниченное количество студентов. Награда была вручена Хадидже от имени президента Трампа и министра образования. На сегодняшний день Хадиджа получила в школе десятки наград в различных категориях. Однако эта награда, подписанная Дональдом Трампом, стала кульминацией всех ее образовательных достижений", - сказал он.

Директор школы позвонила семье и поздравила их с этим событием:

"Они так же рады этому, как и мы", - сказал он. Ведь успех Хадиджи - это еще и заслуга школы, в которой она училась.

Имамверди Ибрагимов сказал, что хотя Хадиджа родилась в США, она прекрасно знает азербайджанский язык и мечтает поехать в Карабах:

"Дома мы говорим по-азербайджански. Я стараюсь воспитывать своих детей в патриотическом духе.

Мои дети узнали о прошлом и настоящем в истории Азербайджана. Во время 44-дневной Отечественной войны они задавали мне много вопросов о Карабахе, на которые я ответил".