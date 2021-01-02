Известный журналист, блогер и путешественник Азер Гариб понес тяжелую утрату.

Как сообщает Day.Az, об этом Азер Гариб написал в социальной сети:

"Моя мама овдовела в возрасте 45 лет. После того дня, она больше не красила волосы, она считала это верностью мужу.

Она вырастила троих детей, обучила их и увидела свадьбу внучки. В последние годы я организовывал свои поездки так, чтобы быть в Баку в канун Нового года. Мне было важно провести с ней праздники. Мамы больше нет. Сегодня, по ее последнему желанию, мы похоронили ее в Габале, рядом с отцом" - написал журналист.