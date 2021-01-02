В Азербайджане выявлен еще один факт онлайн-мошенничества

Растут случаи онлайн-мошенничества против граждан.

Как сообщили Day.Az в Центре борьбы с компьютерными инцидентами, очередным примером мошенничества является то, что, направляя граждан на фейковые страницы, пугают их тем, что их информация якобы перехвачена, и шантажируют, добиваясь перечисления денег на свои счета.

Центр рекомендует гражданам быть внимательными и в таких случаях сообщать для блокировки фейковых доменов.