https://news.day.az/society/1303515.html Российские солдаты поздравили азербайджанский народ с Новым годом - ВИДЕО
Российские солдаты поздравили азербайджанский народ с Новым годом - ВИДЕО
Российские солдаты поздравили азербайджанский народ с Новым годом, передает Day.Az.
Российские солдаты поздравили азербайджанский народ с праздником, сказав на азербайджанском "Да здравствует Азербайджан".
Представляем вашему вниманию данное видео:
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