Российские солдаты поздравили азербайджанский народ с Новым годом

Российские солдаты поздравили азербайджанский народ с Новым годом, передает Day.Az.

Российские солдаты поздравили азербайджанский народ с праздником, сказав на азербайджанском "Да здравствует Азербайджан".

Представляем вашему вниманию данное видео: