Возвращены 1050 водителей, пытавшихся проехать через посты без разрешения

Сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск продолжаются контрольно-профилактические проверки на специальных постах, установленных на въездах и выездах в города и районы, где введен ужесточенный карантинный режим.

Как сообщили Day.Az в МВД, 1 января 2021 года было выявлено 1050 транспортных средств, пытавшихся проехать через эти посты без разрешения (170 - на автомагистрали Баку-Губа, 230 - на автомагистрали Баку-Шамахы, 650 - на автомагистрали Баку-Газах).

530 из них возвращены в направлении Баку, 520 - в направлении регионов.

Приняты меры административного характера в отношении 20 человек, нарушивших требования карантинного режима за указанный период.