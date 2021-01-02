В Баку в новогоднюю ночь было совершено убийство, есть задержанные
31 декабря в 05.00 в прокуратуру Пираллахинского района поступила информация об обнаружении тела Ильясова Рояла 1987 г.р. рядом с его домом. В мужчину выстрелили из огнестрельного оружия.
Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, сотрудники прокуратуры прибыли на место происшествия, провели экспертизу, изъяли вещественные доказательства, были опрошены свидетели преступления.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
Задержаны знакомые потерпевшего Гезалов Эльшан и Гусейнов Джамиль, которые в 2 часа ночи 31 декабря совершили умышленное убийство, выстрелив в Ильясова. Задержанные привлечены к следствию.
Следствие по факту продолжается.
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