В Баку в новогоднюю ночь было совершено убийство, есть задержанные

31 декабря в 05.00 в прокуратуру Пираллахинского района поступила информация об обнаружении тела Ильясова Рояла 1987 г.р. рядом с его домом. В мужчину выстрелили из огнестрельного оружия.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, сотрудники прокуратуры прибыли на место происшествия, провели экспертизу, изъяли вещественные доказательства, были опрошены свидетели преступления.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).

Задержаны знакомые потерпевшего Гезалов Эльшан и Гусейнов Джамиль, которые в 2 часа ночи 31 декабря совершили умышленное убийство, выстрелив в Ильясова. Задержанные привлечены к следствию.

Следствие по факту продолжается.