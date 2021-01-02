В этом учебном году в первый класс пошли 165 511 детей

В 2020-2021 учебном году прием учащихся в I классы всех общеобразовательных учебных заведений страны проводился в электронном порядке.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, в учебном году в первые классы были приняты 165 511 детей.