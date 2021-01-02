Колл-центр «814» минздрава временно не работает

Из-за технической неисправности в линиях колл-центр "814" временно не работает.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечено, что проблема будет устранена в течение дня.

Граждан просят обращаться на горячую линию "9103".