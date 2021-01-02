https://news.day.az/society/1303529.html Колл-центр «814» минздрава временно не работает
Колл-центр «814» минздрава временно не работает
Из-за технической неисправности в линиях колл-центр "814" временно не работает.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве здравоохранения.
Отмечено, что проблема будет устранена в течение дня.
Граждан просят обращаться на горячую линию "9103".
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