Еще одному участнику Отечественной войны предоставлено жилье

Министерство труда и социальной защиты населения решило обеспечить жильем семью участника Отечественной войны Мамеда Акперова, раненого в боях, сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда.

Мамед с первых дней войны героически воевал в боях за освобождение Джебраила и Губадлы. Несмотря на ранение, он продолжал сражаться, и 21 октября во второй раз был ранен в бою за Губадлы.

Сейчас он продолжает лечение дома и живет вместе с отцом, получающим пенсию по инвалидности, матерью, которая работает в школе, братом и сестрой-школьницей.

Учитывая состав семьи, минтруда решило улучшить их жилищные условия.

При поддержке социального партнера для семьи приобретена двухкомнатная квартира, оформление которой будет проведено в первые дни нового года. В скором времени семья вселится в нее.

Отметим, что ранее с этой семьей встречался председатель Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли.

Учитывая желания участника войны и его брата, они привлечены к оплачиваемым общественным работам.