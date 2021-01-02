Еще одному участнику Отечественной войны предоставлено жилье - ФОТО
Министерство труда и социальной защиты населения решило обеспечить жильем семью участника Отечественной войны Мамеда Акперова, раненого в боях, сообщает Day.Az со ссылкой на минтруда.
Мамед с первых дней войны героически воевал в боях за освобождение Джебраила и Губадлы. Несмотря на ранение, он продолжал сражаться, и 21 октября во второй раз был ранен в бою за Губадлы.
Сейчас он продолжает лечение дома и живет вместе с отцом, получающим пенсию по инвалидности, матерью, которая работает в школе, братом и сестрой-школьницей.
Учитывая состав семьи, минтруда решило улучшить их жилищные условия.
При поддержке социального партнера для семьи приобретена двухкомнатная квартира, оформление которой будет проведено в первые дни нового года. В скором времени семья вселится в нее.
Отметим, что ранее с этой семьей встречался председатель Госагентства занятости Мустафа Аббасбейли.
Учитывая желания участника войны и его брата, они привлечены к оплачиваемым общественным работам.
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