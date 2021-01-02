https://news.day.az/society/1303536.html Еще 232 человека получили право на зарубежное обучение
Еще 232 человека получили право на зарубежное обучение
В Азербайджане 232 человека получили право на зарубежное обучение, сообщает Day.Az со ссылкой на минобразования.
Напомним, что в рамках межправительственных Стипендиальных программ в 2019-2020 учебном году право на обучение в Венгрии получили 193, в Китае - 20, Румынии - 5, России - 3, Латвии - 8, Казахстане - 3, всего 232 человека.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре