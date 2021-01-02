В Азербайджане у иностранца изъято 25 кг наркотиков

В Билясуваре задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Билясуварского районного отделения полиции на основании полученной информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан иностранец.

В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 25 кг наркотиков.