https://news.day.az/society/1303544.html В Азербайджане у иностранца изъято 25 кг наркотиков
В Азербайджане у иностранца изъято 25 кг наркотиков
В Билясуваре задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Билясуварского районного отделения полиции на основании полученной информации, по подозрению в незаконном обороте наркотиков был задержан иностранец.
В ходе обыска у него было обнаружено и изъято 25 кг наркотиков.
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