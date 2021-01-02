Заразившийся COVID-19 главный редактор Trend вышел из комы

Состояние главного редактора информационного агентства Trend Руфиза Хафизоглу улучшилось, он вышел из комы, сообщили в субботу Trend члены его семьи, передает Day.Az.

Отметим, что уже несколько дней давление и температура Хафизоглу в пределах нормы: "Сегодня сатурация 95%, он вышел из комы, состояние улучшается".