https://news.day.az/society/1303545.html Заразившийся COVID-19 главный редактор Trend вышел из комы
Заразившийся COVID-19 главный редактор Trend вышел из комы
Состояние главного редактора информационного агентства Trend Руфиза Хафизоглу улучшилось, он вышел из комы, сообщили в субботу Trend члены его семьи, передает Day.Az.
Отметим, что уже несколько дней давление и температура Хафизоглу в пределах нормы: "Сегодня сатурация 95%, он вышел из комы, состояние улучшается".
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