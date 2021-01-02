https://news.day.az/society/1303555.html В Шамахы 3 человека отравились угарным газом
В Шамахы 3 человека отравились угарным газом
В Шамахинском районе произошли отравления угарным газом.
Как сообщает Day.Az, за сутки лица, проживающие по 3 разным адресам - Джабраилов Реван Гамидхан оглу (2000 г.р.), Мурадова Рафига Байрам гызы (1962 г.р.) и Велиева Сабина Эльчин гызы (1994 г.р.) отравились угарным газом в ванной комнате.
Пострадавшие госпитализированы в Шамахинскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование.
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