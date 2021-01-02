Образовательная платформа Азербайджана включена в список ЮНЕСКО

В связи с распространением в мире пандемии COVID-19 на сайте ЮНЕСКО представлен список платформ дистанционного обучения, электронных порталов и образовательных приложений для облегчения процесса обучения учащихся, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на минобразования.

ЮНЕСКО включил в список и образовательную платформу, применяемую в Азербайджане в период пандемии.

В список также включена внедренная в стране платформа "Polyup", служащая развитию математических навыков и мышлению подсчета.