В Азербайджане выявлен еще 421 случай заражения коронавирусом, 3645 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

33 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 219 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 191 925 человек вылечились, 2 703 скончались, число активных больных - 24 834.

На данное время сделано 4 287, в целом в стране проведено 2 204 226 тестов.