https://news.day.az/society/1303598.html В Азербайджане выявлен еще 421 случай заражения коронавирусом, 3645 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 421 случай заражения коронавирусом, 3645 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 421 случай заражения коронавирусом, 3645 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
33 пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 219 462 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 191 925 человек вылечились, 2 703 скончались, число активных больных - 24 834.
На данное время сделано 4 287, в целом в стране проведено 2 204 226 тестов.
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