https://news.day.az/society/1303604.html Пожар в бакинском ресторане потушен
Пожар в бакинском ресторане потушен
В Наримановском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля двухэтажного здания на площади 100 кв.м., где расположены ресторан и торговые объекты различного назначения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате оперативных и неотложных мероприятий, проведенных Государственной службой пожарной охраны МЧС, распространение пожара на обширную территорию было предотвращено.
Остальная часть здания и прилегающие объекты были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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