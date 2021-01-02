Пожар в бакинском ресторане потушен

В Наримановском районе Баку сгорели воспламеняющиеся конструкции и кровля двухэтажного здания на площади 100 кв.м., где расположены ресторан и торговые объекты различного назначения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате оперативных и неотложных мероприятий, проведенных Государственной службой пожарной охраны МЧС, распространение пожара на обширную территорию было предотвращено.

Остальная часть здания и прилегающие объекты были защищены от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.