В Баку продезинфицировали 554 улицы

Сегодня в Баку были продезинфицированы 554 улицы, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.

Это 19-я по счету дезинфекция.

2 января службы Исполнительной власти Баку продезинфицировали 554 улицы, проспекта и дороги.

В ИВ Баку попросили граждан серьезно соблюдать правила карантина во избежание большего распространения коронавируса.