https://news.day.az/society/1303606.html В Баку продезинфицировали 554 улицы - ФОТО
В Баку продезинфицировали 554 улицы - ФОТО
Сегодня в Баку были продезинфицированы 554 улицы, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть города Баку.
Это 19-я по счету дезинфекция.
2 января службы Исполнительной власти Баку продезинфицировали 554 улицы, проспекта и дороги.
В ИВ Баку попросили граждан серьезно соблюдать правила карантина во избежание большего распространения коронавируса.
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