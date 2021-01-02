В Азербайджане не выявлено случаев заражения мутировавшим коронавирусом

Коронавирус - это РНК-вирус, который постоянно мутирует, и эти изменения генома вируса наблюдаются в настоящее время в ряде регионов мира.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в TƏBIB. Отмечается, что до сих пор в мире выявлено множество различных мутаций коронавируса:

"Ранее сообщалось, что новый мутировавший вирус, выявленный в Великобритании, обладает повышенной заразностью. На основе международных праймеров, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения и международными учреждениями, во всем мире, включая нашу страну, проводятся рутинные анализы, даются результаты. Мутации вируса постоянно изучаются и контролируются. Обнаружение новых видов мутировавших вирусов и их клинические особенности изучаются с помощью специальных геномных исследований. Это исследования проводятся в специальных лабораториях. Исследования в этом направлении ведутся и в нашей стране. Факт заражения мутировавшим короновирусом нового типа в нашей стране пока не нашел своего подтверждения".