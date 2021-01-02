Какой будет погода в Азербайджане в предстоящие 3 дня

"Ожидается, что в течение последующих 3 дней на территории Азербайджана сохранится стабильная погода, в основном, без осадков".

Как передает Day.Az, об этом сообщила начальник Национальной гидрометеорологической службы Умайра Тагиева. По ее словам, что в некоторых горных районах утром может быть туман.

"Ветер западный, 5-10 м/с. В низменных районах ночью ожидается от -1 мороза до 3 градусов тепла, днем воздух прогреется до 10 градусов. В горных районах ночью ожидается 5-7 градусов мороза, а днем - до 3-8 градусов тепла.

В Баку и на Апшеронском полуострове 3 января и ночь на 4 января в некоторых районах ожидается пасмурная погода. Северо-западный ветер 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха утром составит около 5 градусов тепла, днем повысится до 9-10 градусов", - говорится в сообщении.

У.Тагиева отметила, что в Карабахском регионе - в Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском районах погода будет в основном без осадков:

"С 3 по 6 января будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью составит -5-6 градусов, а днем - около 8 градусов тепла".