https://news.day.az/society/1303682.html Жительница Гейчая умерла от отравления угарным газом
Жительница Гейчая умерла от отравления угарным газом
Жительница Гейчайского района скончалась в результате несчастного случая.
Как сообщает Day.Az, вчера вечером около 19:00 в своем доме в селе Быгыр Гейчайского района угарным газом отравилась Умудова Мукафат Эйнулла гызы 1964 года рождения.
Она была доставлена на машине скорой медицинской помощи в Центральную больницу Гейчайского района. М.Умудова скончалась в больнице.
По данному факту прокуратурой Гейчайского района проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре