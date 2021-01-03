Жительница Гейчая умерла от отравления угарным газом

Жительница Гейчайского района скончалась в результате несчастного случая.

Как сообщает Day.Az, вчера вечером около 19:00 в своем доме в селе Быгыр Гейчайского района угарным газом отравилась Умудова Мукафат Эйнулла гызы 1964 года рождения.

Она была доставлена на машине скорой медицинской помощи в Центральную больницу Гейчайского района. М.Умудова скончалась в больнице.

По данному факту прокуратурой Гейчайского района проводится расследование.