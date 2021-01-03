Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 января 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 4 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Ночью и утром будет моросить дождь, местами туман. Ветер северный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление составит 776 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В регионах Азербайджана также будет преимущественно без осадков. Местами туман. Будет дуть западный ветер. Ночью температура воздуха составит от -2 С до +3 С, днем ​​+5 - 11 С, ночью в горах 0 - 5 С градусов мороза, днем ​​+5 - 10 С.