https://news.day.az/society/1303755.html Состояние главного редактора Trend продолжает улучшаться
Состояние главного редактора Trend продолжает улучшаться
Состояние главного редактора информационного агентства Trend Руфиза Хафизоглу продолжает улучшаться, он отключен от ИВЛ.
Об этом Trend сообщили в семье главного редактора, передает Day.Az.
Было отмечено, что состояние Хафизоглу несколько дней продолжает изменяться в лучшую сторону: "Температура и давление в норме, дыхание в норме, состояние с каждым днем улучшается".
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