В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом,

В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2918 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.