https://news.day.az/society/1303786.html В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2918 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2918 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 803 случая заражения коронавирусом, 2918 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
30 пациентов с коронавирусом скончались.
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