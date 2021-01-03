https://news.day.az/society/1303819.html Трагедия в Сумгайыте, погибла 74-летняя женщина
Трагедия в Сумгайыте, погибла 74-летняя женщина
В Сумгайыте угарный газ стал причиной смерти 74-летней женщины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в жилом массиве "Гурд дереси".
Гусейнова Шукюфа Гамид гызы 1947 года рождения задохнулась угарным газом.
По факту проводится расследование.
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