Трагедия в Сумгайыте, погибла 74-летняя женщина

В Сумгайыте угарный газ стал причиной смерти 74-летней женщины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в жилом массиве "Гурд дереси". 

Гусейнова Шукюфа Гамид гызы 1947 года рождения задохнулась угарным газом.  

По факту проводится расследование.