В Бейлаганском районе автомобиль упал в овраг.

ДТП произошло в селе Ашыглы-2, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Информация о ДТП была передана в Центр управления кризисными ситуациями МЧС. В результате падения микроавтобуса марки "Мерседес" в овраг погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Привлеченные на место происшествия соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы извлекли из деформированного транспортного средства тело одного человека (личность устанавливается), и 4 пострадавших с различными травмами, и передали их по назначению.

Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.