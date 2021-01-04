https://news.day.az/society/1303834.html В Бейлагане микроавтобус упал в овраг, есть погибший и раненые
В Бейлагане микроавтобус упал в овраг, есть погибший и раненые
В Бейлаганском районе автомобиль упал в овраг.
ДТП произошло в селе Ашыглы-2, передает Day.Az со ссылкой на АПА.
Информация о ДТП была передана в Центр управления кризисными ситуациями МЧС. В результате падения микроавтобуса марки "Мерседес" в овраг погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Привлеченные на место происшествия соответствующие спасательные силы Государственной противопожарной службы извлекли из деформированного транспортного средства тело одного человека (личность устанавливается), и 4 пострадавших с различными травмами, и передали их по назначению.
Выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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