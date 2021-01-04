Обнародовано число студентов, получивших право на обучение за рубежом

В 2020-2021 учебном году право на обучение за рубежом получили 232 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщил заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасрет Валехов.

Он отметил, что в рамках межправительственных стипендиальных программ в 2020-2021 учебном году право на обучение за рубежом получат в целом 232 человека: в Венгрии - 193 человека , Китае - 20, Румынии - 5, Российской Федерации - 3, Латвии - 8, Казахстане - 3.