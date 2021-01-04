https://news.day.az/society/1303861.html В Баку в жилом здании произошел пожар
В Баку в жилом здании произошел пожар
В Баку в жилом здании произошел пожар.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС.
На лестничной клетке здания, расположенного в Хатаинском районе, частично сгорели 3 п.м. проводов в электрощите и бытовые отходы на 8 кв.м.
Пожарные эвакуировали на безопасную территорию пятерых жильцов здания. Пожар был потушен, пострадавших нет.
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