В Баку в жилом здании произошел пожар.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС.

На лестничной клетке здания, расположенного в Хатаинском районе, частично сгорели 3 п.м. проводов в электрощите и бытовые отходы на 8 кв.м.

Пожарные эвакуировали на безопасную территорию пятерых жильцов здания. Пожар был потушен, пострадавших нет.