https://news.day.az/society/1303875.html В Азербайджане выявлен чайный дом, нарушивший правила карантина
В Азербайджане выявлен чайный дом, нарушивший правила карантина
Сотрудники Шабранского РОП на территории района обнаружили чайный дом, действовавший вопреки требованиям карантинного режима.
Как передает Day.Az, владелец объекта С.Бабаев и находившиеся там 7 посетителей были задержаны и доставлены в отделение.
В их отношении были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован на 200 манатов.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре