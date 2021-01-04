В Азербайджане выявлен чайный дом, нарушивший правила карантина

Сотрудники Шабранского РОП на территории района обнаружили чайный дом, действовавший вопреки требованиям карантинного режима. 

Как передает Day.Az, владелец объекта С.Бабаев и находившиеся там 7 посетителей были задержаны и доставлены в отделение. 

В их отношении были составлены протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных проступках, каждый из них был оштрафован на 200 манатов.