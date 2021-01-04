Вчера 2025 человек нарушили карантин

3 января 2021 года были возвращены 2 225 транспортных средств, пытавшихся пересечь карантинные посты без соответствующего разрешения.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, за указанный период в отношении 2 025 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания.