Азербайджанские солдаты спели песню "Az qalıb" в освобожденном Карабахе

Азербайджанские солдаты исполнили песню "Az qalıb" в Карабахе, освобожденном от армянской оккупации.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: