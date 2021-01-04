https://news.day.az/society/1303887.html Азербайджанские солдаты спели песню "Az qalıb" в освобожденном Карабахе - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты спели песню "Az qalıb" в освобожденном Карабахе - ВИДЕО
Азербайджанские солдаты исполнили песню "Az qalıb" в Карабахе, освобожденном от армянской оккупации.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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