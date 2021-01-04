https://news.day.az/society/1303894.html Еще 12 больных COVİD-19 нарушили карантин
Еще 12 больных COVİD-19 нарушили карантин
Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана продолжают контрольные меры в целях предотвращения распространения коронавируса (COVID-19).
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, за последние два дня в общественных местах были выявлены и возвращены домой 12 больных COVID-19, которые должны были проходить лечение на дому. В отношении шести человек возбуждены уголовные дела.
В министерстве напомнили, что все меры, принимаемые в данном направлении, служат обеспечению безопасности населения и защите его здоровья.
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