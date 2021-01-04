https://news.day.az/society/1303895.html В Азербайджане вновь будут приостановлены переводы учащихся
В Азербайджане вновь будут приостановлены переводы учащихся
С 18:00 8 января 2021 года электронные переводы учащихся будут приостановлены. Временное прекращение приема запросов связано с укомплектованием классов на 2-е полугодие.
Как сообщили Day.Az в Минобразования, процесс обработки поступивших запросов на портале будет продолжен до 18:00 13 января 2021 года.
Родители (законные представители) должны до указанного времени забрать личные дела своих детей из школ, в которых они учатся, и представить их в школы, выбранные для перевода.
Дополнительная информация о дате возобновления процесса электронного перемещения будет предоставлена.
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