Азербайджан против коронавируса

После того как на территории Азербайджана был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекции, правительство нашей страны начало принимать своевременные и серьезные меры по всем направлениям.

27 февраля в целях предотвращения угрозы распространения пандемии COVID-19 на территории Азербайджана, а также оперативного проведения профилактических неотложных мер, был создан Оперативный штаб при Кабинете министров страны.

Стратегия правительства в борьбе с коронавирусом охватывала такие направления как предотвращение распространения пандемии, адаптация системы здравоохранения и соответствующей инфраструктуры страны к стандартам, необходимым для эффективной борьбы с COVID-19, решение вопросов, связанных с обеспечением стабильности экономики страны и усилением социальной защиты населения и, наконец, просвещение граждан.

По мере того, как суточное количество инфицирований начало расти, Оперативный штаб принял решение о введении особого карантинного режима. В то же время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Азербайджане была взята под строгий контроль. В результате число заболевших стало существенно снижаться.

Благодаря интенсивной работе правительства инфраструктура здравоохранения была в короткие сроки направлена ​​на борьбу с коронавирусом.

В частности, в короткие сроки были созданы комфортные карантинные зоны, строительство новых больниц в Азербайджане получило широкий размах, что помогло существенно нарастить коечный фонд. Важно отметить, что Азербайджан стал закупать тесты, соответствующие определенным стандартам ВОЗ.

Правительство уделяло пристальное внимание системе здравоохранения, которая была оснащена современными лабораториями. Медицинский персонал, участвующий в борьбе с коронавирусом, получил срочные надбавки в 3-5-кратном размере заработной платы, что является уникальным решением.

В Азербайджане были построены два предприятия по производству медицинских масок, налажен пошив защитной спецодежды и запущено производство дезинфицирующих средств на шести предприятиях. В то время, когда в мире наблюдался дефицит медицинских масок, правительство страны пошло на беспрецедентный шаг и снизило стоимость масок с 30 до 25 гяпиков, учитывая определенные финансовые трудности граждан, возникшие из-за пандемии. Таким образом, все граждане нашей страны были обеспечены медицинскими масками и проблема в этой сфере была устранена в короткие сроки.

Не менее важным моментом стало возвращение наших граждан на Родину. Эвакуация наших граждан в Азербайджан стала одной из важнейших задач правительства в условиях пандемии.

Из госбюджета были выделены миллиарды манатов для мер по обеспечению социальной защиты населения, стабильности экономики, помощи предпринимателям, наиболее пострадавшим от пандемии. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева о ряде мер в связи со снижением негативного воздействия пандемии коронавируса COVID-19 и вызванных ею волнений на мировых энергетических и акционерных рынках на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъекты предпринимательства, созданы 4 Рабочие группы, на основе которых Кабинет министров разработал и утвердил План действий. Основной целью Плана действий было поддержание макроэкономической стабильности, поддержка экономики и обеспечение социальной защиты населения.

Параллельно проводилась последовательная работа в области просвещения населения. В целях профилактики коронавирусной инфекции среди населения совместно с соответствующими государственными структурами во всех учебных заведениях была проведена санитарно-просветительская работа.

Общество также внесло свой неоспоримый вклад по противодействию распространения коронавируса. Большинство наших граждан носят маски или респираторы в общественных местах, транспорте и на улице, соблюдают социальную дистанцию и придерживаются мер дезинфекции. Это в значительной степени помогло разорвать цепь передачи инфекции, что наглядно отображается в статистике суточных заражений. Если в начале декабря число заболевших превышало 4000 человек, в начале января картина выглядит куда более позитивной, ведь показатель упал до трехзначных значений.

Таким образом, благодаря своевременному соблюдению карантинного режима, при необходимости ужесточению и отмене ограничительных мер, в Азербайджане ситуация с коронавирусом выглядит более предпочтительной даже по сравнению с развитыми странами.

Абдул Керимханов,

заместитель главного редактора Day.Az