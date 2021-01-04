https://news.day.az/society/1303964.html Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend продолжает улучшаться
Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend продолжает улучшаться
Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает улучшаться, он отключен от аппарата ИВЛ и в скором времени будет переведен в палату.
Об этом сообщили в понедельник Trend члены семьи главреда информагентства, передает Day.Az.
Было отмечено, что в течение последних нескольких дней состояние Руфиза Хафизоглу продолжает меняться в лучшую сторону: "Температура и давление в норме, дыхание нормализуется, и в ближайшее время его планируется перевести в палату".
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