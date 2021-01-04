Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend продолжает улучшаться

Состояние здоровья главного редактора АМИ Trend Руфиза Хафизоглу продолжает улучшаться, он отключен от аппарата ИВЛ и в скором времени будет переведен в палату.

Об этом сообщили в понедельник Trend члены семьи главреда информагентства, передает Day.Az.

Было отмечено, что в течение последних нескольких дней состояние Руфиза Хафизоглу продолжает меняться в лучшую сторону: "Температура и давление в норме, дыхание нормализуется, и в ближайшее время его планируется перевести в палату".