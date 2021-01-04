https://news.day.az/society/1303972.html Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева назначена ежемесячная Президентская пенсия - ФОТО
Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева назначена ежемесячная Президентская пенсия - ФОТО
Семье шехида Аллахверди Аллахвердиева, одного из героев, внесших вклад в историческую Победу Азербайджана, назначена ежемесячная Президентская пенсия.
Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, директор Бакинского центра DOST №1 Эльвин Байрамов вручил банковскую карту для получения пенсии родителям шехида - Али и Эльяне Аллахвердиевым, а также проинформировал их о предусмотренных для семей шехидов мерах социальной поддержки.
Было подчеркнуто, что условия жизни членов семьи и впредь будут находиться в центре внимания Агентства DOST.
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