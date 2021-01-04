В Азербайджане выявлено еще 334 случая заражения коронавирусом, 1891 человек вылечились

В Азербайджане выявлено еще 334 случая заражения коронавирусом, 1 891 человек вылечился, 28 скончались, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 220 599 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 196 734 человека вылечились, 2 761 скончался, число активных больных - 21 104.

На данное время сделано 3 768, в целом в стране проведено 2 214 194 тестов.