Из Баку в Нахчыван уже 3 дня не выполняются рейсы

Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются в связи с сильным туманом в аэропорту Нахчывана.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).

Как только погодные условия нормализуются, все перенесенные рейсы будут выполнены в один день. Информация об этом будет предоставлена пассажирам.

Обращаем особое внимание, что медицинская справка с отрицательным результатом на COVID-19 пассажиров отмененных рейсов будет действительна при возобновлении полетов в этом направлении.

Отметим, что рейс Баку-Нахчыван-Баку выполняется раз в день.