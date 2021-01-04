https://news.day.az/society/1304019.html Из Баку в Нахчыван уже 3 дня не выполняются рейсы - ПРИЧИНА
Из Баку в Нахчыван уже 3 дня не выполняются рейсы - ПРИЧИНА
Рейсы Баку-Нахчыван-Баку не выполняются в связи с сильным туманом в аэропорту Нахчывана.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL).
Как только погодные условия нормализуются, все перенесенные рейсы будут выполнены в один день. Информация об этом будет предоставлена пассажирам.
Обращаем особое внимание, что медицинская справка с отрицательным результатом на COVID-19 пассажиров отмененных рейсов будет действительна при возобновлении полетов в этом направлении.
Отметим, что рейс Баку-Нахчыван-Баку выполняется раз в день.
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