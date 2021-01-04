https://news.day.az/society/1304034.html В движении поездов Баку-Сумгайыт произошла задержка - ПОДРОБНОСТИ
В движении поездов Баку-Сумгайыт произошла задержка - ПОДРОБНОСТИ
Из-за технической неисправности в поезде Баку-Сумгайыт задержка в прибытии состава составила примерно 40 минут.
Как сообщили Day.Az в пресс-секретариате ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в настоящее время неисправность устранена и движение поезда возобновлено.
Отметим, что сегодня вечером около 18:50 после прохождения станции" Забрат-2 " поезд прервал движение из-за технической неисправности.
В связи с инцидентом был изменен график движения следующего поезда, который должен был отправиться из Баку в Сумгайыт.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре