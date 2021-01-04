В движении поездов Баку-Сумгайыт произошла задержка

Из-за технической неисправности в поезде Баку-Сумгайыт задержка в прибытии состава составила примерно 40 минут.

Как сообщили Day.Az в пресс-секретариате ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в настоящее время неисправность устранена и движение поезда возобновлено.

Отметим, что сегодня вечером около 18:50 после прохождения станции" Забрат-2 " поезд прервал движение из-за технической неисправности.

В связи с инцидентом был изменен график движения следующего поезда, который должен был отправиться из Баку в Сумгайыт.