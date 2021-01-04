Министерство внутренних дел отреагировало на сообщения в социальных сетях о якобы праздничном фейерверке в селе Нидж Габалинского района и о том, что группа лиц, восприняв это как неуважение к шехидам, напала на это село и оскорбила жителей.

Как передает Day.Az, начальник пресс-службы министерства, полковник полиции Эхсан Захидов сказал, что эта информация провокационного характера, распространяемая в социальных сетях, является ложной и вымышленной:

"Как вы знаете, в селе Нидж представители удинской народности на протяжении веков живут с азербайджанцами в условиях дружбы и братства. Удины, как и представители всех других малочисленных народностей, проживающих в нашей республике, проявили большое мужество в боях за восстановление территориальной целостности Азербайджана. После Великой Отечественной войны удины - жители этого села посетили древние албанские церкви на освобожденных территориях и совершили религиозные обряды. Видимо, это кому-то не нравится, потому что, распространяя информацию ложного и вымышленного характера, они пытаются устраивать провокации и разжигать рознь между народами, веками живущими в дружбе и добрососедстве. Но Министерство внутренних дел, как всегда, и в этот раз решительно пресекло подобные провокации. Сообщаем, что в отношении лиц, распространяющих в социальных сетях такую информацию провокационного характера, будут приняты жесткие меры в правовом плане!".