Юсиф Гурбанлы: Дорога, ведущая к успеху

Несколько лет назад мы писали про первого иностранца, который закончил школу в Мичигане с дипломом и золотой медалью всего за один год. Где же сейчас бывший чемпион Азербайджана по интеллектуальным играм и "лучший ученик года"? Недавно нам удалось наладить с ним связь для нового интервью, представленного ниже:

- Привет, Юсиф! Очень рады снова тебя видеть на отчизне. У нас есть пара вопросов, которые были бы полезны и интересны нашим читателям.

- Здравствуйте, спасибо большое! Это огромная честь быть на родине в такие славные и победные для страны времена. Постараюсь подробно и коротко ответить на все Ваши вопросы.

- Отлично! При нашей последней встрече, Вы только окончили школу и определялись с университетом. Университет Мичигана, Южная Калифорния, Корнелл, Майами и многие другие, так, где же остановился Ваш выбор?

- Да, университетов на самом деле было довольно много. В итоге я все-таки выбрал Майами, ввиду нескольких факторов. После побед на чемпионатах по робототехнике в Мичигане мною заинтересовались представители НАСА и предложили практику в одном из их центров, который находится во Флориде. Майами также предложил самую высокую президентскую стипендию и очень широкие возможности для нетворкинга, которых я не видел в других учебных заведениях. В погоне за рейтингами многие бегут в университеты о духе и атмосфере которых не имеют никакого понятия. Например, Корнелл очень престижный университет из Лиги Плюща, но Вы когда-то были в верхней части штата Нью-Йорк? Невероятно красивая природа, но в то же время там километры незаселенной земли и поэтому очень ограниченная возможность социализации, которая является самым важным фактором в американском университете.

- Согласен. Мы слышали, что Вы учитесь на аэрокосмическую инженерию и бизнес-юриспруденцию параллельно. Как такое возможно, это не сложно?

- В Американских вузах можно обучаться на нескольких факультетах одновременно, ты сам выбираешь свои классы. С одной стороны это очень интересно, с другой, это может быстро превратиться в планировочный кошмар, если не иметь правильную дисциплину и не выполнять свою работу вовремя. В течение первого года мне удалось понять как правильно и продуктивно выполнять академическую работу при этом оставляя время на социальную жизнь.

- А почему именно эти специальности?

- Аэрокосмическая инженерия - это совокупность всех других типов наук. Она дает мне базовые принципы программирования, создания предметов, которые мы видим каждый день: самолетов, ракет, а также развивает такие важные навыки как критическое мышление и креативность. Интерес к предпринимательству и всем его аспектам у меня был с малых лет, мне всегда было интересно не только как создавать что-то, но также побудить людей покупать и использовать это.

- То есть Вы планируете создать что-то в этой сфере?

- Основы инженерии легко и быстро интегрируются в обычные отрасли жизни, которые не видели изменений на протяжении столетий. Меня очень привлекает возможность вкладывания в новые технологии и их создания. Это также очень сильно повышает репутацию страны с международной точки зрения. Последние несколько лет, я углубленно изучал высокие технологии, применяемые в аэрокосмической сфере. Некоторые аспекты были применимы только благодаря наличию соответсвенного оборудования: модуля управления, квантового компьютера.

- Какое событие для вас стало переломным за 3 года в Майами?

Сеть выпускников Университета Майами позволила наладить отношения с людьми в крупных космических компаниях таких как SpaceX и Blue Origin. Работа с ракетами-носителями и спутниками сильно изменила моё восприятие мира и расширила границы сознания. После катастроф с шаттлами Челленджер и Колумбия, космический сектор переживал не лучшие времена. Создание носителей многоразового использования вновь сделало мечты человечества колонизации космического пространства возможным. С первого курса, наряду с аэрокосмическими компаниями, я также активно контактировал с представителями из крупного инвестиционного банка JP Morgan, которые открыли мне дорогу в мир финансов и научили всем основным понятиям необходимым для успеха на этом поприще. Также где-то полтора года назад мой друг спросил, хочу ли я пойти на мероприятие в клубе предпринимателей при университете (The Launch Pad)? По счастливому стечению обстоятельств мои классы закончились пораньше в тот день, и мы смогли послушать спикера. Им был Трэвис Монтэки, основатель мульти-миллионной компании "Holler.io" и по совместительству недавний выпускник Университета Майами. В тот вечер его речь сильно повлияла на мое желание создать что-то в сфере технологий, и я постоянно думал над интересными проектами.

- Так чем же Вы занимаетесь сейчас?

Я все еще на отлично учусь на 3м курсе, параллельно проходя практику в аэрокосмической сфере. Также являюсь казначеем "Общества Инженеров Флориды". Этим летом мне повезло начать работать над совместным предприятием с моим близким другом. За пару месяцев нам удалось основать и развить очень крупный и амбициозный проект "Investroy". Наша задача поэтапно создать платформу для инвестиций и помочь всем гражданам нашей страны иметь безопасный пассивный доход вне зависимости от социального состояния и зарплаты. На данном этапе мы пока публикуем свои финансовые анализы валютных пар, золота, акций и расширяем свою аудиторию. Благодаря точности анализов, мы стали лучшими авторами в ряду нескольких престижных сайтов, посвященных финансам. Особое место мы уделяем развитию технологических возможностей нашей компании (созданию программ для выполнения определенных задач), а также "quantitative analysis", который является применением высшей математики и статистики в бытовых алгоритмах.

- Каков ваш следующий шаг?

"Investroy" - это наше детище, которому еще предстоит превратиться в крупную компанию, а это потребует немалых усилий и времени. Одна из будущих целей это в сотрудничестве с государством, удвоить минимальную зарплату в стране через стабильные вложения без риска инфляции для маната. Параллельно, нужно окончить бакалавр и подать документы на магистратуру.

- В Америке?

Да, думаю выбрать сферу управления с уклоном в технологии. Самым престижным местом, которое может позволить мне приобрести навыки для усовершенствования моих идей будет Гарвардский университет. Один из моих профессоров по экономике, Dr. Spigelman сильно вдохновил меня на это.

- А почему Вы решили продолжить обучение именно в Америке?

- Американские вузы нереально практичны. Сильный упор бывает на прикладное применение теоретических материалов, а технологии и финансовое состояние университетов позволяют этому процессу проходить на высоком уровне. В итоге, компания или государство получают не только человека с прекрасным теоретических багажом, но уже готового кадра, который умеет эти знания применять на должном уровне. Один из кумиров многих людей в аэрокосмической сфере Илон Маск тоже любит практичность, хотя это не останавливает его от разрушения границ возможного. Надеюсь, сегодня тоже кто-то прочитает это интервью, вдохновится и у нас в стране в скором времени будет свой Илон, а может даже несколько.

- Какой совет вы бы дали нашим читателям, которые хотят создать что-то своё, но боятся всех трудностей?

- Мне с детства многие знакомые твердили, что распыляться это очень плохо. Они были против моего занятия несколькими видами спорта, интеллектуальными играми, робототехникой и многим другим одновременно. Я же всегда считал, что, если у человека есть желание и энергия, то он должен попробовать себя во всем, что приносит ему радость. Благодаря этому качеству я смог создать мост между своими увлечениями в высоких технологиях, аэрокосмической инженерии и создания проектов. Это будет намного легче, если вы найдете себе единомышленника как можно раньше. Мой партнер-Мансум сильно облегчает мне работу, добросовестно выполняет свою половину поставленных задач. Я очень ценю искренних людей с хорошей рабочей этикой. Пытайтесь окружать себя людьми, которые вдохновлены вашим делом на таком же уровне, как и Вы сами.

- А какое Ваше жизненное кредо?

- Я считаю, что всегда нужно думать о космосе, но не забывать о Земле, поэтому все мои ближайшие цели связаны с благоустройством нашей страны и ее народа, а космос будет следующим шагом!

- Юсиф, спасибо большое за Ваше время! Надеемся, что это интервью так же повлияет на наших читателей, как Вы сегодня повлияли на нас в редакции. Успехов Вам с проектом "Investroy" и другими начинаниями!

- Всегда рад! Удачи вашей редакции в новом году, а главное здоровья Вам и всем вокруг!