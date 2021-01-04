В Азербайджане изменены тарифы и цены на ряд товаров и услуг

Четвертого января состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Тарифного (ценового) совета, на заседании были рассмотрены обращения соответствующих ведомств и приняты соответствующие решения.

Так, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обратилась в совет с просьбой повысить розничные цены в стране на природный газ, бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.

Несмотря на экономическую обоснованность предложения о повышении цены на природный газ, с учетом социальной политики, Тарифный (ценовой) совет не счел целесообразным повышение тарифов на природный газ.

На заседании розничная цена бензина АИ-92 была установлена ​​в размере 1 манат за литр, а розничная цена дизельного топлива - 0,8 маната за литр. Учитывая ущерб окружающей среде от использования дизельного топлива, разница в ценах была уменьшена с целью перехода к большему потреблению бензина.

Отметим, что даже после изменения тарифов розничные цены на бензин АИ-92 ниже, чем в большинстве стран СНГ. Так, в настоящее время средняя розничная цена бензина АИ-92 за литр составляет 1,0 манат в России, 1,72 маната в Украине, 1,14 маната в Беларуси и 1,12 маната в Грузии. Цена на дизельное топливо в Турции составляет 1,44 маната за литр, в России - 1,12 маната, в Украине - 1,72 маната, в Беларуси - 1,21 маната, в Армении - 1,19 маната за литр, в Грузии - 1,15 маната.

Новые тарифы будут применяться с 5 января 2021 года.

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