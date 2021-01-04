В Азербайджане выплатят компенсации из-за цен на дизельное топливо

В Азербайджане выплатят компенсации из-за цен на дизельное топливо.

Как передает Day.Az, в своем пресс-релизе Тарифный совет обещает, что транспортникам, занимающимся пассажироперевозками, будет выплачена компенсация из-за подорожания дизельного топлива. 

Механизм ее выплаты будет объявлен до конца января. 