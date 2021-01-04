https://news.day.az/society/1304050.html В Азербайджане выплатят компенсации из-за цен на дизельное топливо
В Азербайджане выплатят компенсации из-за цен на дизельное топливо
В Азербайджане выплатят компенсации из-за цен на дизельное топливо.
Как передает Day.Az, в своем пресс-релизе Тарифный совет обещает, что транспортникам, занимающимся пассажироперевозками, будет выплачена компенсация из-за подорожания дизельного топлива.
Механизм ее выплаты будет объявлен до конца января.
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