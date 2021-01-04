Тарифный совет утвердил новые цены на 400 наименований лекарств.

Как сообщили Day.Az в Тарифном совете, все лекарства недавно прошли регистрацию, то есть текущие цены на те лекарства, что уже продаются в аптеках, не изменились.

С полным списком цен на лекарства можно ознакомиться на сайте совета, ссылка на список в формате pdf: