https://news.day.az/society/1304051.html Тарифный совет утвердил новые цены на 400 наименований лекарств
Тарифный совет утвердил новые цены на 400 наименований лекарств
Тарифный совет утвердил новые цены на 400 наименований лекарств.
Как сообщили Day.Az в Тарифном совете, все лекарства недавно прошли регистрацию, то есть текущие цены на те лекарства, что уже продаются в аптеках, не изменились.
С полным списком цен на лекарства можно ознакомиться на сайте совета, ссылка на список в формате pdf:
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