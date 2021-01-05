https://news.day.az/society/1304057.html В Гяндже от коронавируса скончались два врача - ФОТО
В Гяндже от коронавируса скончались два врача - ФОТО
В Гяндже от коронавируса скончались еще два врача.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Хатира Алиева и Гюльниса Аббасова скончались в Бакинской городской больнице, где проходили лечение.
Отметим, что оба врача работали в Гянджинской городской больнице инфекционных заболеваний.
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