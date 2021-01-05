В Гяндже от коронавируса скончались два врача

В Гяндже от коронавируса скончались еще два врача.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, Хатира Алиева и Гюльниса Аббасова скончались в Бакинской городской больнице, где проходили лечение.

Отметим, что оба врача работали в Гянджинской городской больнице инфекционных заболеваний.