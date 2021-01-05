https://news.day.az/society/1304059.html В Баку девушка-водитель сбила двух мотоциклистов
В Баку девушка-водитель сбила двух мотоциклистов
Два человека получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло по адресу: улица Самеда Вургуна, 51 А.
Так, перед автомобилем, которым управляла Айсель Мамедова, внезапно появились два мотоцикла. Автомобиль, не справившись с управлением, врезался в мотоциклы
В результате водители мотоциклов - Гурбанов Эльмир Эльчин оглу 1998 года рождения и Довлатов Ниджат Ахмед оглу 2000 года рождения получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 3 с переломами конечностей.
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