В Баку девушка-водитель сбила двух мотоциклистов

Два человека получили тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло по адресу: улица Самеда Вургуна, 51 А.

Так, перед автомобилем, которым управляла Айсель Мамедова, внезапно появились два мотоцикла. Автомобиль, не справившись с управлением, врезался в мотоциклы

В результате водители мотоциклов - Гурбанов Эльмир Эльчин оглу 1998 года рождения и Довлатов Ниджат Ахмед оглу 2000 года рождения получили тяжелые травмы. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 3 с переломами конечностей.