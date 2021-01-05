Археологи нашли местонахождение двух из 4-х башен крепости Бешбармаг

Для определения границ и зоны охраны государственного историко-культурного и природного заповедника "Гора Бешбармаг", созданного распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 8 июня 2020 года, научно-археологического изучения памятников истории и культуры, находящихся на территории заповедника, и посещаемых туристами основных объектов культурного наследия, в соответствии с подписанным между Государственным агентством по туризму и Институтом археологии и этнографии НАНА, на территории заповедника начаты предварительные археологические и научные исследования и получен ряд научных результатов.

Основной целью научных исследований, впервые проведенных на территории заповедника "Бешбармаг" археологической экспедицией под руководством научного сотрудника НАНА Севиндж Гусейновой, было определение архитектурных особенностей исторической крепости Бешбармаг, древнего кладбища, средневекового караван-сарая, оборонительного рубежа периода Сасанидов, других сооружений, изучение памятников и подготовка предложений для будущих перспектив культурного туризма в регионе.

Как сообщили АПА в Институте археологии и этнографии НАНА, в результате предварительных исследований было обнаружено и определено местонахождение строений крепости Бешбармаг и двух из 4-х крепостных башен, упомянутых в источниках, были раскопаны два строения внутри малой крепости и получены некоторые научные выводы об их расположении и назначении, передает Day.Az.

Археологические исследования, проведенные на территории заповедника Бешбармаг, явились этапом для лучшего объяснения значения культурного наследия территории местным и иностранным туристам в будущем, разработки соответствующих продуктов культурного туризма, а также изучения указанной территории с научно-археологической точки зрения.

Была раскопана и исследована одна из 4-х башен, описанных в средневековых источниках, и часть прилегающей к этой башне крепостной стены. О существовании здесь города-крепости свидетельствуют руины крепостной башни диаметром 8 м, построенного из крупных камней, а также остатки крепостных стен.

На юго-востоке крепости, на участке с остатками разрушенных строений также были проведены исследования. Установлено месторасположение руин жилых домов XIX-начала XX веков.

Результаты исследований, предложения об особенностях памятника, перспективах археотуризма были представлены в Государственное агентство по туризму.