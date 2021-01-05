https://news.day.az/society/1304091.html Тяжелое ДТП на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший - ВИДЕО
Тяжелое ДТП на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший - ВИДЕО
На дороге Баку-Сумгайыт произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано вблизи международного автовокзального комплекса.
Грузовик УАЗ столкнулся с автомобилем КИА. В результате аварии грузовик перевернулся. Согласно первичной версии, скончался один из пассажиров легковушки, другой получил травмы.
Сотрудники полиции и бригады скорой помощи находятся на месте происшествия.
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