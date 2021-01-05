Тяжелое ДТП на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший

На дороге Баку-Сумгайыт произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано вблизи международного автовокзального комплекса.

Грузовик УАЗ столкнулся с автомобилем КИА. В результате аварии грузовик перевернулся. Согласно первичной версии, скончался один из пассажиров легковушки, другой получил травмы.

Сотрудники полиции и бригады скорой помощи находятся на месте происшествия.