https://news.day.az/society/1304094.html Кровавый инцидент в Ширване
Кровавый инцидент в Ширване
4 января в прокуратуру Ширвана поступила информация о том, что жительница города Мамедли Айшан Хафиз гызы (1993 г.р.) получила ножевые ранения в своем доме.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, установили, что пострадавшую ударил ножом Нагиев Миргусейн Балага оглу (1957 г.р.).
По факту возбуждено уголовное дело по статьям 29, 120.1. Нагиев задержан, следствие продолжается.
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